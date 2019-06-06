"В Таллине с 1987 года, когда после полувекового перерыва началось упорядочение названий улиц и других топонимов, выбор названий обусловлен четкими принципами, — пояснил заместитель председателя комиссии Ивари Раннамаа. — Мы отдаем предпочтение историческим названиям.
Во-вторых, мы стараемся деполитизировать топонимику. И уж не давать названия в память людей, у которых не было с Таллином конкретно ничего общего".
Название Суургильди плац было утверждено в 1989 году, причем исходным послужило решение о восстановлении исторических названий.
Комиссия считает, что имя Бориса Немцова можно увековечить и другим способом, например, установить мемориальную доску или провести мемориальную конференцию.
Площадь Бориса Немцова в старом городе Таллина не появится (1)
Таллинская комиссия по топонимике не поддержала...
В Минске договорились о новом прекращении огня в Донбассе: это может стать триумфом для Зеленского (4)
В Минске 5 июня прошла очередная встреча Трехсторонней...
Зеленский: Украина в ЕС - это смерть имперского проекта РФ (27)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что...
Боевики убили восемь человек на севере Синая (2)
Боевики атаковали контрольно-пропускной пункт на...
TOP новостей
Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца (20)
До 30 июня времени остается все меньше, а ведь многие...
Посол Литвы в России Мотузас возвращается на работу в Москву (21)
Посол Ремигиюс Мотузас на следующей неделе...
Зеленский: Украина в ЕС - это смерть имперского проекта РФ (27)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что...
Во время жары в Литве прогнозируют ливни с грозами
Сегодня погоду в Литве определит антициклон. В первой...
Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (50)
С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...