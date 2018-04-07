Племяннице бывшего двойного разведчика Сергей Скрипаля, попавшего в больницу после отравления в британском Солсбери, отказали в визе в Великобританию. Представитель МВД Великобритании в пятницу, 6 апреля, заявил, что запрос Виктории Скрипаль на получение гостевой визы был отклонен на том основании, что "не соответствовало иммиграционным правилам".

Виктория Скрипаль планировала навестить в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Как отмечает информагентство Reuters, она хотела вернуться обратно в Россию вместе с Юлией. Как только появились сообщения в СМИ об отказе в визе, племянница Скрипаля заявила в интервью "Интерфаксу", что в британском посольстве ей "ничего не говорили" об этом. В беседе со Sky News Виктория Скрипаль предположила, что "британцы что-то скрывают".

Москва призывает Лондон объяснить ситуацию с отказом в визе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей и Юлия Скрипаль идут на поправку

Накануне Виктория Скрипаль в одной из программ российского телевидения предоставила двухминутную запись разговора с Юлией Скрипаль, в котором та заявила, что скоро выписывается из больницы и что "у всех со здоровьем нормально, ни у кого непоправимых вещей нет". Подлинность записи не подтверждена, о чем была сказано в телепередаче.

Спустя пару часов после этого полиция Лондона выпустила заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором та заявила, что очнулась больше недели назад и поблагодарила всех, "кто помогал отцу и мне, когда мы были недееспособны". 6 апреля врачи больницы в Солсбери, где проходит лечение Сергей Скрипаль, сообщили, что он быстро идет на поправку.

После отравления Скрипалей, от которого в общей сложности пострадали свыше 100 человек в городе Солсбери, Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. В знак солидарности около 30 стран вслед за Великобританией выслали российских дипломатов.