Житель Лондона Наимур Закария Рахман приговорен к пожизненному заключению по обвинению в подготовке покушения на премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
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Согласно решению суда, он не будет иметь права на досрочное освобождение в течение 30 лет.

Рахман планировал взорвать ворота, ведущие к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, а затем убить Терезу Мэй, воспользовавшись паникой.

Как заявил вынесший приговор судья Джастис Хэйден-Кейв, если бы Рахман не был арестован, он бы совершил нападение.

Мужчину поймали в рамках секретной спецоперации, участие в которой принимала лондонская полиция, МИ-5 и ФБР США.

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Рахмана задержали после передачи ему куртки и сумки, в которой, как он полагал, находилась взрывчатка.

Взрывчатки там не было, а в передаче вещей участвовал оперативник.

"Уверен, что Рахман считал эти вещи способными принести реальный вред", — сказал судья.

В начале мая на заседании в лондонском уголовном суде Олд-Бейли Рахман отказался признать вину.

Однако как заявил при вынесении приговора судья, во время нахождения под арестом Рахман признался, что совершил бы преступление, если бы у него была возможность.

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