Согласно решению суда, он не будет иметь права на досрочное освобождение в течение 30 лет.
Рахман планировал взорвать ворота, ведущие к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, а затем убить Терезу Мэй, воспользовавшись паникой.
Как заявил вынесший приговор судья Джастис Хэйден-Кейв, если бы Рахман не был арестован, он бы совершил нападение.
Мужчину поймали в рамках секретной спецоперации, участие в которой принимала лондонская полиция, МИ-5 и ФБР США.
Рахмана задержали после передачи ему куртки и сумки, в которой, как он полагал, находилась взрывчатка.
Взрывчатки там не было, а в передаче вещей участвовал оперативник.
"Уверен, что Рахман считал эти вещи способными принести реальный вред", — сказал судья.
В начале мая на заседании в лондонском уголовном суде Олд-Бейли Рахман отказался признать вину.
Однако как заявил при вынесении приговора судья, во время нахождения под арестом Рахман признался, что совершил бы преступление, если бы у него была возможность.
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