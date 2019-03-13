Во вторник вечером премьер-министр Британии Тереза Мэй снова потерпела разгромное поражение в парламенте: против проекта, который ее правительство согласовало с Брюсселем, проголосовали почти две трети депутатов Палаты общин, включая многих однопартийцев Мэй.

Тереза Мэй, выступая сразу после голосования, сказала, что в среду правительство внесет в Палату общин вопрос о том, согласна ли она на выход из ЕС 29 марта без всякого соглашения. Тем самым Мэй подтвердила собственное обещание: последовательно в течение 12-14 марта провести голосование по проекту соглашения о выходе, о выходе без соглашения и затем об отсрочке.

По всем прогнозам, 13 марта парламент отвергнет перспективу "обвального" выхода без урегулированных отношений с ЕС, а затем, 14 марта, поручит правительству просить ЕС об отсрочке.

Но что будет происходить дальше — зависит от очень многих факторов. Многие высокопоставленные политики Евросоюза неоднократно заявляли, что готовы дать Британии отсрочку, но хотели бы понять, зачем она ей нужна. Если исходная позиция Лондона на переговорах не изменится, то и результат будет ровно тем же, подразумевали эти европейские политики.

Исходная позиция, как ее сформулировала Мэй — это выход Британии из единого рынка ЕС (чтобы иметь возможность ограничить иммиграцию из Евросоюза), из таможенного союза и выход из-под юрисдикции люксембургского Европейского суда. Тереза Мэй, выступая во вторник в парламенте, сказала, что если Лондон попросит об отсрочке, то ЕС может затребовать новых уступок. Так или иначе, отсрочка сейчас выглядит почти неизбежной, в какую бы форму она ни была облечена.

Третья попытка?

Источники в Консервативной партии не исключают, что правительство Мэй, попросив ЕС об отсрочке, просто снова вынесет на голосование все тот же проект соглашения о выходе.

Не исключено, что в конце концов нужное число депутатов Палаты общин поддастся — и проект пройдет. В этом случае все будет относительно просто: Британия формально выйдет из ЕС, но фактически почти все останется по-прежнему, потому что по соглашению тут же начнется переходный период до конца 2020 года.

В течение этого периода Британия лишается представительства и права голоса в органах власти ЕС, но полностью сохраняет все остальные права и обязанности члена Евросоюза.

Отставка Мэй? Досрочные выборы?

Еще днем во вторник, когда стало ясно, что Терезу Мэй ждет поражение, в парламенте и вокруг него снова зазвучали предположения об отставке премьера и досрочных выборах.

О ней сказал, в частности, достаточно авторитетный политик-тори Чарльз Уокер. "Я не вижу, как после такого это правительство сможет остаться", — сказал Уокер Би-би-си, добавив, что за отставкой правительства должны последовать внеочередные выборы.

Однако сразу после голосования Тереза Мэй ничего об отставке не сказала. В конце концов, разговоры о том, что она вот-вот будет вынуждена уйти, идут уже несколько месяцев — а Мэй все не уходит. В декабре, выиграв голосование о доверии в партии, она пообещала уйти до очередных выборов, которые должны пройти не позже 2022 года.

Новый референдум?

Новый референдум о членстве в ЕС на данный момент считается возможным, но маловерятным вариантом развития событий. За второй референдум выступают противники "брексита", включая несколько десятков депутатов парламента. Они надеются, что на новом референдуме граждане, которые теперь гораздо больше знают о сложностях, которые несет "брексит", передумают уходить из ЕС.

Против второго референдума — правительство и очень многие политики. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин был против референдума, однако недавно передумал и сказал, что если дело дойдет до этого, лейбористы поддержат эту идею. Но все же приоритет для лидера лейбористов — досрочные выборы. Корбин — за выход из ЕС, но за сохранение при этом теснейших связей с континентом.

Восемь возможных сценариев

Полный же список вариантов развития событий, по оценке Би-би-си, таков:

- Выход из ЕС без соглашения, но позже. То есть, Британия получит недолгую отсрочку, но все равно не сможет договориться с ЕС об условиях выхода.

- Третья попытка протащить соглашение через парламент.

- Новые переговоры с Брюсселем на новых условиях — например, Британия соглашается на более тесные отношения с ЕС после "развода.

- Второй референдум. Решение о референдуме принимает парламент, но большинство в нем — пока против

- Досрочные выборы. Их главной темой неизбежно будет "брексит", и, соответственно, результат выборов будет считаться мандатом народа на такой "брексит", какой прописан в предвыборной программе партии. Проблема в том, что ведущие партии сами раскололись по вопросу о формах "брексита"

- Новое голосование по вотуму недоверия правительству. Его могут инициировать лейбористы. В январе они проиграли. Если со второй попытки выиграют — будет отставка правительства и, возможно (но не обязательно), новые выборы.

- Отказ от "брексита". Европейский суд постановил, что Британия имеет законное право отозвать в одностороннем порядке свою заявление о выходе из ЕС. Это, скорее всего, может случиться только после второго референдума (с соответствующим итогом) или досрочных выборов.

- Добровольная отставка Терезы Мэй и либо формирование нового правительства тори, либо, опять-таки, досрочные выборы.