Пираты в Гвинейском заливе напали на контейнеровоз MSC Mandy и похитили шестерых членов экипажа, в том числе капитана судна. Об этом агентство РИА "Новости" сообщает в пятницу, 4 января. Инцидент произошел в ночь на 2 января, когда судно дрейфовало в 20 милях от бенинского порта Котону.
По данным федерального агентства морского и речного транспорта РФ, похищенные являются гражданами России. Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет, отмечает агентство. По данным сайта Marine Traffic, судно по-прежнему находится поблизости от берегов Бенина в Гвинейском заливе.
В свою очередь, представитель посольства России в Бенине заявил агентству ТАСС, что "в момент нападения на борту находилось 26 человек" - двое граждан Грузии, четверо украинцев и 20 россиян. Российское диппредставительство проверяет информацию о гражданстве похищенных моряков и "продолжает взаимодействовать с местными органами", подчеркнул он.
За первые девять месяцев 2018 года в международных водах было зафиксировано 156 случаев пиратства и вооруженного грабежа, в том числе нападения с использованием огнестрельного оружия и похищения людей, сообщило Международное морское бюро. 57 случаев произошли в водах Гвинейского залива.
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