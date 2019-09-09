Пилоты авиакомпании "Британские авиалинии" 9 сентября вышли на 48-часовую забастовку с требованием поднять им зарплаты. Авиакомпании пришлось отменить большинство рейсов.
© Reuters / Scanpix

Это первая в истории забастовка пилотов "Британских авиалинии". Следующую акцию протеста они планируют провести 27 сентября.

"Забастовка обойдется компании гораздо дороже, чем инвестиции, необходимые для того, чтобы уладить этот спор", – заявил генеральный секретарь Ассоциации пилотов британской авиалинии Брайан Страттон.

Авиакомпания называет забастовку пилотов неоправданной, заявляя, что их зарплата справедлива. Но в "Британских авиалиниях" также добавляют, что готовы дальше вести переговоры с пилотами.

Рейсы тысяч пассажиров "Британских авиалиний" отменены. Авиакомпания обязана возместить пассажирам отмененных рейсов деньги за билеты или найти альтернативу.

"Настоящее время"
Статьи по теме:

British Airways грозит гигантский штраф за утечку данных

Сумма штрафа, который налагается на британскую...

В мире

Армия Израиля: проиранские боевики предприняли попытку обстрела из Сирии

Пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что утром в...

Ливанская "Хезболла" утверждает, что сбила израильский беспилотник

Ливанская "Хезболла", которую поддерживает Иран , в...

Запасы газа в Украине превысили семилетний максимум (3)

Запасы газа в украинских подземных хранилищах...

Пилоты "Британских авиалиний" вышли на 48-часовую забастовку. Большинство рейсов отменено (1)

Пилоты авиакомпании "Британские авиалинии" 9 сентября...

Ураган "Дориан" уходит в Атлантический океан

Вошедший в историю шторм "Дориан" в воскресенье нанес...

TOP новостей

Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил (4)

Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...

Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (51)

Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...

Очарованный португальцами Науседа питает надежды по поводу будущего футбола в Литве (3)

Президент Литвы Гитанас Науседа уже давно знал, что...

Евродепутат: Литва и Польша должны помочь Западу изменить Россию (51)

Избранный в Литве член Европарламента , консерватор...

Рейтинг: вся правда о парке загрязняющих окружающую среду автомобилей в Литве (4)

В Литве все громче говорят о том, что с 1 января 2020 года...