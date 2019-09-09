Пилоты "Британских авиалиний" вышли на 48-часовую забастовку. Большинство рейсов отменено

Это первая в истории забастовка пилотов "Британских авиалинии". Следующую акцию протеста они планируют провести 27 сентября.
"Забастовка обойдется компании гораздо дороже, чем инвестиции, необходимые для того, чтобы уладить этот спор", – заявил генеральный секретарь Ассоциации пилотов британской авиалинии Брайан Страттон.
Авиакомпания называет забастовку пилотов неоправданной, заявляя, что их зарплата справедлива. Но в "Британских авиалиниях" также добавляют, что готовы дальше вести переговоры с пилотами.
Рейсы тысяч пассажиров "Британских авиалиний" отменены. Авиакомпания обязана возместить пассажирам отмененных рейсов деньги за билеты или найти альтернативу.
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