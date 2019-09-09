Пилоты авиакомпании "Британские авиалинии" 9 сентября вышли на 48-часовую забастовку с требованием поднять им зарплаты. Авиакомпании пришлось отменить большинство рейсов.
© Reuters / Scanpix

Это первая в истории забастовка пилотов "Британских авиалинии". Следующую акцию протеста они планируют провести 27 сентября.

"Забастовка обойдется компании гораздо дороже, чем инвестиции, необходимые для того, чтобы уладить этот спор", – заявил генеральный секретарь Ассоциации пилотов британской авиалинии Брайан Страттон.

Авиакомпания называет забастовку пилотов неоправданной, заявляя, что их зарплата справедлива. Но в "Британских авиалиниях" также добавляют, что готовы дальше вести переговоры с пилотами.

Рейсы тысяч пассажиров "Британских авиалиний" отменены. Авиакомпания обязана возместить пассажирам отмененных рейсов деньги за билеты или найти альтернативу.

"Настоящее время"
Статьи по теме:

British Airways грозит гигантский штраф за утечку данных

Сумма штрафа, который налагается на британскую...

В мире

Запасы газа в Украине превысили семилетний максимум (1)

Запасы газа в украинских подземных хранилищах...

Пилоты "Британских авиалиний" вышли на 48-часовую забастовку. Большинство рейсов отменено

Пилоты авиакомпании "Британские авиалинии" 9 сентября...

Ураган "Дориан" уходит в Атлантический океан

Вошедший в историю шторм "Дориан" в воскресенье нанес...

На израильских студентов в Варшаве совершено нападение (1)

Арабоговорящие мужчины напали на израильских...

Турция и США провели первое совместное патрулирование в зоне безопасности в Сирии (1)

Турецкие и американские войска в воскресенье провели...

TOP новостей

Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил

Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...

Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (9)

Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...

Президент Литвы: мы должны оставаться литовцами, и лишь потом европейцами и всем прочим (7)

Государственные ведомства Литвы должны уделять...

Неделя начнется с летнего тепла, а завершится осенним дождем (1)

В понедельник в Литве установится зона высокого...

Адомайтис после последнего матча покинет пост главного тренера сборной Литвы

Литовской сборной по баскетболу на чемпионате мира в...