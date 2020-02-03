Пилот иранского самолета видел, как борт МАУ сбила ракета: опубликована запись

Пилот самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз» видел, как 8 января в Тегеране авиалайнер «Международных авиалиний Украины» сбила ракета.

Об этом пишет ТСН, публикуя расшифровку записи переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана.

Отмечается, что данная запись свидетельствует о том, что иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы украинского самолета, но и доказывает, что иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.

Борт «Международных Авиалиний Украины» взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт компании «Асеман Эйрлайнз», рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно за три минуты пилот-иранец увидел ракету.

Полная расшифровка разговора:

Диспетчер: - Доброе утро, «Украинские Международные Авиалинии» 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: - После 6000 футов направление на Парок.

Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: - Доброе утро, 3768.

Диспетчер: - «Асеман» 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.

Пилот EP3768: - Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: - Нет, сэр?

Пилот EP3768: - Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: - GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: - По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: - Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: - Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: - Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: - Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: - Ничего об этом нас не информировали.

Диспетчер: - Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: - Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: - Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: - Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: - Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: - Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: - «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием.

Диспетчер: - «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием!

Диспетчер: - «Украинские Международные Авиалинии» 752, как слышно?! (запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)

Диспетчер: - «Асеман» 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.

Диспетчер: - «Асеман» 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот EP3768: - Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: - Мы точно не знаем...

Пилот EP3768: - На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: - Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.