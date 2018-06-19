Жители США стали лучше относиться к политике, проводимой американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на данные социологического опроса агентства Gallup poll found.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Согласно полученным результатам, 45% опрошенных одобряют действия главы государства. В предыдущий раз подобный рейтинг у действующего Трампа фиксировался в январе 2017-го — вскоре после его вступления в должность.

Среди тех, кто поддерживает Трампа, 90% являются сторонниками Республиканской партии, еще 42% не поддерживают никакие политические силы. Среди представителей лагеря Демократической партии работу президента одобряют лишь 10%, сообщает Newsru.com.

При этом половина респондентов (50%) в США оказались недовольны работой президента. Еще примерно 4% американцев затруднились дать однозначный ответ.

В исследовании, которое проходило с 11 по 17 июня этого года, принимали участие 1500 человек. За неделю до этого рейтинг Трампа был на 3 процентных пункта ниже. Социологи полагают, что дополнительную поддержку Трампу могли обеспечить его историческая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном и попытки урегулирования корейского кризиса.

По словам социологов, если прежде рейтинги одобрения Трампа были ниже, чем у его предшественников на тех же сроках президентства, то теперь он догнал некоторых из них. В частности, последний рост популярность вывел Трампа примерно на один уровень с Бараком Обамой и Биллом Клинтоном, рейтинги которых в июне второго года власти достигали 46%, а также Рональдом Рейганом (45%) и Джимми Картером (43%).

Значительно более высокие рейтинги одобрения народа в течение того же периода нахождения у власти имели Дуайт Эйзенхауэр (62%), Джон Кеннеди (70%), Ричард Никсон (55%), Джордж Буш-старший (68%) и Джордж Буш-младший (73%).

Ранее американские СМИ составили рейтинг придуманных Трампом оскорблений. В тройку попали глава КНДР, названный "маленьким человеком-ракетой" (Little Rocket Man), а также "Лгущий Тед" (Lyin' Ted) и "Слабый". Два последних прозвища Трамп использовал для кандидата от республиканцев Теда Круза и противника на пост президента США от Республиканской партии в 2016 году Джеба Буша.

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