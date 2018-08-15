Президент России Владимир Путин рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

"Я подтверждаю, что готов встретиться с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить насущные вопросы двухсторонних отношений и важные проблемы региона", - цитирует агентство телеграмму, направленную российским руководителем Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

В телеграмме Путина также говорится, что он "удовлетворен тем, что отношения между двумя государствами носят дружественный и конструктивный характер", а также выразил уверенность, что Москва и Пхеньян смогут "непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество, включая осуществление трехсторонней программы, в которой участвуют РФ, КНДР и Республика Корея".

В ответной телеграмме лидер Северной Кореи отметил, что совместная борьба против японского милитаризма в годы Второй мировой войны является "крепкой основой" дружественных отношений между двумя странами и способствует их дальнейшему развитию в современных условиях. При этом о возможности визита в телеграмме не упоминается.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына посетить с визитом Россию. По его словам, лидер КНДР мог бы приехать на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке, либо это "можно сделать и отдельно". В начале июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва пока не получила окончательного подтверждения встречи Путина с Ким Чен Ыном на форуме. Тогда же сообщалось, что личный самолет лидера КНДР якобы заметили во Владивостоке, однако позднее эта информация была опровергнута.

NEWSru.com
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