КНДР вступила в завершающий этап создания ядерного арсенала, заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо на сессии Генеральной Ассамблеи ООН вечером в субботу, 23 сентября. "Мы успешно провели испытание водородной бомбы для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это часть наших мероприятий, направленных на достижение цели обретения статуса ядерной державы", - сказал он.

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По словам Ли Ён Хо, его страна "должна сделать еще несколько шагов для того, чтобы, наконец, выйти на этап окончательного формирования ядерных сил". Министр предупредил, что КНДР не свернет с этого пути, несмотря ни на какие санкции, которые он назвал "варварскими и гнусными".

Цель Пхеньяна – баланс сил с США

Глава МИД КНДР отметил, что ядерные силы его страны являются элементом военного сдерживания, для того, чтобы "положить конец ядерной угрозе, исходящей из США, и предотвратить их военное вмешательство". Он подчеркнул, что конечная цель Северной Кореи – "создание баланса сил с США".

В Пхеньяне 24 сентября более ста тысяч человек собрались на площади имени Ким Ир Сена на антиамериканский митинг. Один из функционеров Трудовой партии Кореи, выступая на митинге, заявил, что все члены партии и граждане Пхеньяна полны решимости "полностью стереть с лица земли американских империалистов, заклятых врагов".

Агентство dpa отмечает, что подобные акции – весьма частные явления в КНДР и проводятся, чтобы продемонстрировать широкую поддержку курса правительства со стороны населения.

На митинге в Пхеньяне было вновь зачитано заявление руководителя КНДР Ким Чен Ына, в котором тот называет президента США Дональда Трампа "душевнобольным стариком-маразматиком" и угрожает "в любом случае усмирить его огнем".