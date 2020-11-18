Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 95% эффективности после испытаний

По его сведениям, Pfizer планирует "в течение нескольких дней" подать заявление в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США [FDA] на использование вакцины в экстренных случаях.
"Финальный анализ подчеркивает позитивные результаты промежуточного анализа, озвученные 9 ноября <...> Данные показывают, что наша вакцина способна давать высокий уровень защиты от COVID-19 уже через 29 дней после введения первой дозы. Помимо этого, введение вакцины хорошо переносится всеми возрастными группами, у которых, в основном, проявляются мягкие или умеренные побочные эффекты" , - приводит телеканал слова генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.
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