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Показатель эффективности вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно компаниями BioNTech и Pfizer, составил 95%. Об этом в среду сообщил телеканал CNBC со ссылкой на финальный анализ данных испытания, передает ТАСС.
Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 95% эффективности после испытаний
© AFP / Scanpix

По его сведениям, Pfizer планирует "в течение нескольких дней" подать заявление в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США [FDA] на использование вакцины в экстренных случаях.

"Финальный анализ подчеркивает позитивные результаты промежуточного анализа, озвученные 9 ноября <...> Данные показывают, что наша вакцина способна давать высокий уровень защиты от COVID-19 уже через 29 дней после введения первой дозы. Помимо этого, введение вакцины хорошо переносится всеми возрастными группами, у которых, в основном, проявляются мягкие или умеренные побочные эффекты" , - приводит телеканал слова генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.

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