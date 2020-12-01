aA
Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech направили запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения условного разрешения на использование разработанной ими вакцины от коронавирусного заболевания Covid-19.
Skiepai nuo COVID-19
Skiepai nuo COVID-19
© Reuters / Scanpix

"Pfizer Inc. и BioNTech SE в понедельник, 30 ноября, подали официальную заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на получение разрешения на условную поставку (на рынок) их потенциальной вакцины BNT162b2 от Covid-19", - говорится в пресс-релизе BioNTech, распространенном во вторник.

Эта вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Все, что известно о коронавирусе: от статистики до лечения COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 60...

Коронавирус: ВОЗ пообещала выяснить происхождение SARS-CoV-2 (4)

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились...

Moderna заявила о 100-процентной эффективности своей вакцины от тяжелых форм ковида (15)

Вакцина от коронавируса, разработанная американской...

TOP новостей

Минздрав предлагает запретить собираться группами больше 2 человек (20)

Министерство здравоохранения Литвы предлагает...

Эксперт: возможно в Литве был достигнут пик роста заболеваний, но надо следить за ситуацией  призывают ввести ограничения первого карантина (16)

Распространение коронавируса в Литве замедлилось. Об...

У жителей Литвы из первого этапа осталось 9 дней на подписание договора с поставщиком электроэнергии

В Литве начата реформа в сфере энергетики. По данным...

Литовская компания предложила платить зарплату каждый день (20)

Агентство временного трудоустройства Biuro предложило...

Министерство: удаленки для всех не будет, но каникулы могут начаться раньше

Поскольку ситуация с коронавирусом в стране...

|Maža didelių žinių kaina