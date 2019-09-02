Именно поэтому предположение немецких следователей, что за этим заказным и показным убийством стоят спецслужбы России, может оказаться верным. Такой вывод содержится в совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel.

Хангошвили был застрелен человеком в парике из пистолета с глушителем марки Glock 26 калибра 9 миллиметров. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Немецкий таблоид Bild вначале называл его Вадимом Сергеевичем. Но по данным расследования Der Spiegel и Bellingcat, подозреваемый имел паспорт на имя Вадима Андреевича Соколова, по которому и въехал на территорию Евросоюза. Паспорт был выдан ему лишь в июле 2019 года, за 11 дней до заполнения заявки на визу. Многократную шенгенскую визу податель прошения получил в консульстве Франции в Москве буквально на следующий день после подачи заявки.

Журналистам удалось узнать подробности о "Соколове" как раз благодаря его прошению о получении шенгенской визы, копию которого им передал неназванный источник. В графе о дате рождения Вадим Андреевич Соколов указал август 1970 года, место рождения - Иркутск.

С графы, в которой указан адрес, начинаются нестыковки: местом жительства в визовой заявке названа "Альпийская улица" в Санкт-Петербурге. Но в Питере есть только Альпийский переулок. По указанному номеру дома находится многоквартирный дом. Но номера квартиры "Вадим Андреевич" не указал.

Журналистам не удалось обнаружить человека с именем, фамилией и датой рождения, указанной в паспорте, ни в одной из российских баз данных, что позволило предположить, что документ - поддельный. Были проверены сотни различных баз данных, начиная от базы действительных и недействительных паспортов МВД РФ и заканчивая списком владельцев водительских прав.

Нет такого паспорта и в базе данных системы "Роспаспорт", что однозначно должно было привести к задержанию владельца этого документа на границе. Тому, что "Соколов" беспрепятственно прошел границу, есть только два объяснения: или о его отъезде знали пограничники и дали выехать как оперативнику спецслужб, или на момент вылета, 31 июля, "Соколов" еще находился в базе паспортных данных РФ, а позже был исключен из нее.

Оба эти объяснения указывают на причастность российских спецслужб к подлогу с паспортом и на их связь с убийцей Хангошвили.

Официальные лица в Берлине личность задержанного не раскрывают, указывая только его российское гражданство, отмечает агентство Reuters. Министерство внутренних дел Германии не комментирует расследование убийства.

Очередной "ликвидатор" ГРУ? "Петров", "Боширов", "Соколов"...

Как отмечает Deutsche Welle, после раскрытия реальных имен подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Руслана Боширова и Александра Петрова (по данным Bellingcat и The Insider, это подполковник Герой России Анатолий Чепига и военный врач ГРУ Александр Мишкин - прим. ред.), все следы в российских базах данных об этих агентах также были уничтожены, как и в ситуации с "Соколовым".

Bellingcat и The Insider предположили, что паспорт вероятному исполнителю покушения на Хангошвили был выдан незадолго до убийства, чтобы снизить риск, что агент "засветится".

Выданный на имя "Соколова" паспорт точно также не имел биометрических данных, как и паспорта "Петрова" и "Боширова". Это несмотря на то, что в России по умолчанию с 2009 года выдают биометрические паспорта. Такая ситуация характерна для активно действующих за рубежом российских агентов, пишет Bellingcat: такие же паспорта журналисты обнаружили у всех раскрытых ими российских сотрудников спецслужб, - их, как они утверждают, было свыше 20.

Экстренная подготовка паспорта, по мнению авторов расследования, свидетельствует о том, что операцию по ликвидации Хангошвили спланировали краткосрочно в связи с появлением оперативных данных о его точном местонахождении.

Другая версия: для спецоперации использовался внештатный, "одноразовый" агент. The Insider, узнав о типичных для заключенных татуировках на теле подозреваемого, предположил, что к исполнению убийства в Берлине мог быть привлечен представитель криминального мира.

Какая именно из российских спецслужб - ФСБ или ГРУ - могла стать заказчиком убийства в Берлине, в расследовании не уточняется.