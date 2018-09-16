Как сообщает немецкая газета Bild, один из участников российской панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов поздним вечером в субботу, 15 сентября, прибыл для лечения в Германию. Верзилов, предположительно отравленный в Москве, прилетел специальным рейсом на самолете, который приземлился в аэропорту Шенефельд.

Другая участница группы, Надежда Толоконникова, опубликовала видеотвит, на котором видно, как Верзилов находится в салоне приземлившегося самолета.

В аэропорту в интервью газете Bild Толоконникова заявила, что речь идет об отравлении, которое имело целью либо устрашение, либо даже убийство.

Ранее в субботу еще одна участница группы, Вероника Никульшина, сообщила интернет-изданию "Медуза", что вывезти Верзилова на лечение из России в Германию предложил друг его отца, который работает в одной из немецких клиник.

Верзилов, возможно, был отравлен холинолитиками

11 сентября, после заседания Басманного суда, на котором Никульшину и еще одну участницу Pussy Riot признали виновными в сопротивлении служащим полиции, Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Из московской городской клинической больницы имени Бахрушиных Верзилов был переведен в НИИ имени Склифосовского.

Врачи исключили инсульт, но предположили, что он мог отравиться или был отравлен холинолитиками. Вероника Никульшина заявила, что Верзилов не принимал никаких лекарств или наркотических веществ.

Акция "Милиционер вступает в игру" на ЧМ-2018

Петр Верзилов является издателем интернет-издания "Медиазона", посвященного защите прав задержанных, подследственных и заключенных в России. 15 июля во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией Верзилов и активистки Pussy Riot выбежали на поле московского стадиона "Лужники" в форме полицейских. Своей акцией "Милиционер вступает в игру" они символизировали требование к российским властям освободить политзаключенных, прекратить аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране.

16 июля Хамовнический суд Москвы арестовал Верзилова, Курачеву, Никульшину и Пахтусову на 15 суток за административное правонарушение и назначил штрафы по 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы. 30 июля их снова задержали - сразу после выхода из спецприемников.

Верзилов также был знаком с режиссером Александром Расторгуевым, который вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко погиб в ЦАР 30 августа при невыясненных обстоятельствах. В последние месяцы Верзилов и Расторгуев, используя репортажи "Медиазоны", совместно работали над созданием фильма "Реальность", герой которого предположительно был убит полицейским.