"Я горжусь своим 5-летним президентством. За это время мы провели на Украине больше реформ, чем за всю четверть века ранее. И я горжусь тем, что [мы] защитили Украину от российской агрессии", - указал Порошенко.

"Прошедшие выборы я не рассматриваю как поражение. Больше всего я горжусь тем, что основал на Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, на которых победил мой соперник, и я его с этим поздравил. Я могу с гордостью сказать, что я привел свою страну в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами", - заявил политик.

Говоря об успехах своего президентства, Порошенко отметил: "Наибольшее достижение - это укрепленная стабильность и устойчивость украинского общества. Мы с нуля построили боеспособную украинскую армию. Мы добились независимости Украинской православной церкви от Москвы и обеспечили защиту нашего украинского языка. Не стоит недооценивать и энергетическую независимость от России, которой мы достигли. Была реорганизована судебная система, а также банковский сектор, который теперь работает на серьезной основе и функционирует гораздо лучше. (...) С помощью законодательства мы создали масштабную, прозрачную антикоррупционную инфраструктуру (...). В начале моего президентства ВВП ежегодно падал на 15%. Сейчас у нас рост ВВП составляет 3,4%. Инфляция достигала 45%, в этом году она составляет только 6%".

Говоря о том, чего не удалось достичь во время пребывания на посту президента, Порошенко указал, что Украина не смогла закончить войну на Донбасе. По словам политика, Минские соглашения содержат все пункты, необходимые для установления мира. "Под всеми этими пунктами поставил свою подпись Путин. Нет другого такого же документа. Все санкции основываются на нем. То, что санкционный режим имеет эффект, проявляется в том, как много денег Россия уже потеряла из-за нарушения Минских соглашений. Но чтобы реализовать положения Минских соглашений, необходимо усилить давление на Россию", - подчеркнул Порошенко.

"(...) Российская война направлена не только против Украины. Когда мы сегодня защищаем украинский суверенитет, мы одновременно защищаем безопасность Европы и ее демократическую свободу", - заявил политик и выразмл надежду на продление антироссийских санкций.

Обращаясь к теме раскола внутри ЕС и ухудшения трансатлантических отношений, Порошенко указал: "Конечно, мы находимся в сложной ситуации в связи с распространением антиевропейских сил в различных странах ЕС. Одна ситуация особенно опасна для процесса европейского объединения: "Брекзит". Этот сигнал безответственности сразу же дал евроскептикам стимул на последующих выборах, например, в Нидерландах, Австрии, Италии".

"Но нельзя забывать, что в эти выборы всегда масштабно вмешивалась и Россия. Это, конечно, имело место и на наших президентских выборах. Германии я могу лишь настоятельно посоветовать извлечь для себя урок из влияния, которое Российская Федерация пытается оказывать на выборы на Украине, и эффективно защищаться от него", - подчеркнул политик.

Порошенко также отметил, что остается в политике. "И да, я буду искать возможность принять участие в следующих президентских выборах. Но не потому, что я привязан к власти, а потому, что я хочу помочь воспрепятствовать тому, чтобы мы снова не потеряли достигнутое, как это однажды уже произошло сто лет назад", - сказал он.

"Ценой, которую нам тогда пришлось заплатить за потерю нашей независимости, стал геноцид украинцев в голодомором с 1932 по 1933 год, опустошения Второй мировой войны и попытка коммунистов истребить украинский патриотизм. С Божьей помощью мы больше никогда не допустим подобного", - заявил Порошенко.