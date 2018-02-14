Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным. Разговор произошел по инициативе украинской стороны, сообщает в среду, 14 февраля, издание "Зеркало недели". Сообщается, что он был длительным.
Порошенко "провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях", сказали в администрации украинского президента. Путин и Порошенко также обсудили повестку встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", которая пройдет 14 февраля в Мюнхене.
Разговор состоялся 12 февраля — в трехлетнюю годовщину подписания минских соглашений. Участникам "нормандского формата", а также США известно об этом разговоре, уточнили в администрации Порошенко.
Кремль об этих переговорах ничего не сообщал. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не всегда объявляет о контактах президента РФ, это касается в том числе и его разговоров с Порошенко.
Последние переговоры "нормандской четверки" прошли летом 2017 года, тогда Петр Порошенко, Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обсуждали режим прекращения огня в Донбассе.
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