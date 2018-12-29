Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился планами российского лидера Владимира Путина на Новый год. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Он подчеркнул, что в этот день у него запланированы рабочие встречи ”до последних минут года”.
”А сам Новый год — в кругу родных и близких”, — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что президент также намерен посетить спортивные мероприятия.
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