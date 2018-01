В своем первом твите в наступившем году президент США также обвинил Пакистан в укрывательстве террористов, которых разыскивают американские спецслужбы.

"Они нам ничего не дали, кроме лжи и обмана, думая о наших лидерах как о дураках", - написал Трамп в "Твиттере".

В США сейчас как раз рассматривают вопрос о том, стоит ли выделять Исламабаду более 250 млн долларов помощи, которые американские власти должны были перевести еще в августе прошлого года, но задержали трансфер.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.