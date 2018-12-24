В картотеке оказалось более 10,5 тысяч имен, и среди них исследователи уже нашли:
- первого премьер-министра Латвии (2006-2007 годы) Ивара Годманиса (он проходит под кличкой "Пугулис"). Он также был министром финансов и выдвигался кандидатом на пост президента Латвии, но отозвал свою кандидатуру.
- бывшего капитана сборной СССР по баскетболу Валдиса Валтерса.
- бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эигимса.
- бывшего самого богатого человека Латвии Александра Лавента (председателя совета директоров и крупнейшего акционера "Банка Балтия", который в 2002 году получил 9 лет тюрьмы за мошенничество).
- главу Латвийской православной церкви митрополита Рижского Александра Кудряшова. В картотеке он проходит под кодовым именем "Читатель", а в карточке написано, что священник начал сотрудничать с КГБ еще в 1982 году сразу после получения сана.
В картотеке КГБ также есть карточка на имя другого видного деятеля Русской православной церкви – Ивана Миролюбова с псевдонимом "Анатолий". Эти данные совпадают с данными протоиерея, сотрудника Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, секретаря Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию. Миролюбов родом из Риги.
Андрейс Эрмуйжа 20 лет ждал публикации документов из архивов КГБ. В 1949 году его вместе с семьей выслали в Сибирь. В Латвию он смог вернуться только в конце 1950-х. Мужчина работал в Академии наук, говорит, что для было страшным потрясением узнать, что агентами КГБ были некоторые его коллеги и родственники.
"Некоторых действительно заставили, другие хотели получить свою выгоду, например, поехать за границу, – рассуждает Эрмуйжа, член Общества репрессированных жителей Латвии. – Но мне важно знать, кто в итоге не предавал своих, кто поддерживал идею о свободной Латвии. Хотя в то время многие не верили в независимость".
Далеко не все люди, чьи имена есть в картотеке, были полноценными "агентами" спецслужб: не все из них передавали информацию КГБ, выполняли какие-то задания или "стучали", уверяет Арнолдс Бабрис, бывший сотрудник Латвийских спецслужб. Он имел доступ к архивам КГБ до публикации и был категорически против обнародования картотеки.
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