Спустя месяц после начала регистрации однополых браков узаконить свои отношения решилась министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс. Это первый случай в германском правительстве.
© Reuters/Scanpix

Министр охраны окружающей среды Германии Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks) во вторник, 31 октября, объявила о том, что вступила в брак с учительницей Валери Возанж (Valerie Vauzanges). Церемония состоялась в понедельник в родном городе Хендрикс Клеве.

Немецкий министр призналась в своей сексуальной ориентации еще в 2013 году, со своей избранницей она знакома уже около двадцати лет. Валери Возанж, помимо немецкого, обладает еще и французским гражданством и на 9 лет младше 65-летней Барбары Хендрикс.

Первый в Германии однополый брак был заключен 1 октября 2017 года. Тогда свидетельство о заключении брачного союза в ратуше берлинского района Шенеберг получили 60-летний Бодо Менде (Bodo Mende) и 59-летний Карл Крайль (Karl Kreil).

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Экс-глава Каталонии Пучдемон не будет просить убежища в Бельгии (2)

Отстраненный от власти глава правительства Каталонии...

Первый немецкий министр вступил в однополый брак (5)

Спустя месяц после начала регистрации однополых браков...

Ученые: брак и близкие друзья защищают от слабоумия (1)

Супружество и близкие друзья могут защитить от...

Предвыборный штаб Собчак покинули главный политтехнолог и половина сотрудников (14)

Российский политтехнолог Алексей Ситников и его...

Убита жена Адама Осмаева, обвиняемого в покушении на Путина (73)

В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль,...

TOP новостей

Скандал с участием Ванагайте привел к неожиданному результату (105)

Скандал, связанный с заявлениями писателя Руты...

В рейтинге Doing Business Литва поднялась на 16-ое место (38)

В рейтинге Всемирного банка Doing Business , который...

Проститутки из Минска в Вильнюсе не только работали, но и искали женихов (53)

Для молодых девушек из Минска соседняя Литва...

Дочь Раманаускаса-Ванагаса хочет отстаивать честь отца в суде (100)

Общество взбудоражено скандальными заявлениями...

Мэр Биржай приостановил инициативу с табличками у памятников советским воинам (33)

Инициативу биржайцев, связанную с установкой табличек...