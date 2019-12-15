"Если он думает, что сказанное им "нет" заканчивает эту историю, то он обнаружит, что он совершенно, в высшей степени не прав", - сказала первый министр Шотландии.
"Вы не можете удерживать Шотландию в составе союза против ее воли. Продолжение существования Великобритании возможно лишь на основании согласия", - сказала Стерджен отметив, что если Джонсон уверен, что шотландцы хотят остаться в составе королевства, то он должен дать им возможность высказаться на этот счет.
Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда 55% его участников проголосовали за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном.
После общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от других британских регионов, не поддержало Brexit, у ШНП возникла идея нового референдума, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.
Джонсон последовательно заявляет о том, что референдум о независимости 2014 года уже ответил на все вопросы, поэтому возможность повторного плебисцита исключена.
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