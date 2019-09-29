Первый конгрессмен-республиканец поддержал расследование по Ukrainegate

Член Палаты представителей Конгресса США Марк Амодей поддержал расследование в рамках начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом он заявил газете The Nevada Independent в субботу, 28 сентября.

Таким образом, Амодей стал первым конгрессменом-республиканцем, поддержавшим расследование. Однако он отметил, что не призывает к импичменту и что надо дождаться окончания проверки. "Я большой фанат надзора. Давайте комитеты начнут работу и посмотрим, что произойдет", - заявил конгрессмен.

Заявление Амодея процитировали многие американские СМИ, при этом некоторые написали, что он поддержал импичмент. В ответ конгрессмен опубликовал специальное заявление на своем сайте, в котором охарактеризовал выводы журналистов, как "личные фантазии".

Трамп назвал обвинения "величайшим фарсом в истории"

Сам Дональд Трамп заявил в субботу, что информатор, который сделал достоянием гласности содержание его разговора с Владимиром Зеленским, исказил его слова. На видеозаписи, опубликованной в Twitter, он добавил, что сейчас происходит "величайший фарс в истории американской политики", который организовали демократы. "Они хотят остановить меня, потому что я сражаюсь за вас", - подытожил американский президент

Палата представителей готовит импичмент

Палата представителей США начала подготовку к процедуре импичмента Дональда Трампа после утечки содержания телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президента США подозревают в том, что он давил на Зеленского, добиваясь проведения расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Байден может стать основным конкурентом Трампа на выборах президента в 2020 году. Сам импичмент пока считается маловероятным, поскольку Сенат США контролируют республиканцы.