Судя по последним данным, управление "Берешит" на лунной орбите проходит в штатном режиме, все системы работают нормально.

Ранее выводить космические аппараты на орбиту Луны удавалось только СССР, США, Японии, Европейскому союзу, Индии и Китаю. Причем отметим, что запуск "Берешит" – самая дешевая из подобных миссий.

Moon capture! 🇮🇱

Critical lunar orbit capture took place successfully. #Beresheet is now entering an elliptical course around the #moon, as we get closer to the historical landing #11.4.📷 Eliran Avital #Israeltothemoon @ILSpaceAgency #spaceil pic.twitter.com/1dYEezTrS8