Судя по последним данным, управление "Берешит" на лунной орбите проходит в штатном режиме, все системы работают нормально.
Ранее выводить космические аппараты на орбиту Луны удавалось только СССР, США, Японии, Европейскому союзу, Индии и Китаю. Причем отметим, что запуск "Берешит" – самая дешевая из подобных миссий.
Moon capture! 🇮🇱— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) April 4, 2019
Critical lunar orbit capture took place successfully. #Beresheet is now entering an elliptical course around the #moon, as we get closer to the historical landing #11.4.📷 Eliran Avital #Israeltothemoon @ILSpaceAgency #spaceil pic.twitter.com/1dYEezTrS8
Лунный аппарат "Берешит" был запущен с мыса Канаверал 22 февраля. Посадка аппарата "Берешит" на Луну запланирована на 11 апреля. Расстояние от Земли до Луны может колебаться в пределах от примерно 356.000 до почти 407.000 км (в перигее и апогее, соответственно).
18 февраля Александр Фридман – главный системный инженер проекта SpaceIl, ответственный за все операции спутника "Берешит" после запуска – в интервью радиостанции КАН РЭКА пояснял, после вывода на околоземную орбиту "Берешит" должен будет "своими силами... постепенно подниматься, поймать Луну, когда она будет недалеко от нас, встретиться с Луной и после этого – крутиться вокруг Луны, постепенно спускаться", а затем осуществит посадку на лунную поверхность.
"Основная наша миссия не научная. Основная наша миссия – вызвать интерес у школьников к изучению наук, таких как математика, физика и других", – пояснял Фридман. Речь идет о так называемом "Эффекте Аполло": после триумфального полета американцев на Луну полвека назад на космическом корабле Apollo 11 был резкий всплеск интереса к точным и естественным наукам в США.
Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" планирует научную миссию, которая будет состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора, который будет доставлен на Луну (данное исследование проводится под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).
Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса.
Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность". Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.
Председатель Swedbank покинул пост из-за скандала вокруг отмывания денег
Неделю назад Swedbank уже расстался со своим...
Президент Эстонии о встрече с Путиным: мы не едем чего-либо добиваться, мы просто хотим общения
Комментируя свой предстоящий визит в Россию и...
К теще на устрицы: как родственница советника Путина развивает акваферму в Крыму
Совладелицей устричной фермы на севере Крыма может...
Ассанжу грозит скорое выдворение из посольства Эквадора
Основателя Wikileaks могут попросить покинуть эквадорское...
TOP новостей
Аналитики считают, что жители Литвы переплачивают за жилье (5)
В прошлом году в Литве была продана недвижимость на...
Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему (12)
12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов,...
Впечатляющая идея для Вильнюса: город может значительно вырасти (55)
Большинству горожан есть что сказать по поводу...
Перед выборами ждет волна фейковых новостей: вредители отрабатывают новые трюки (83)
Как обычно вы заходите на фейсбук, просматриваете...
Президентская гонка – денежный вопрос: есть разница, если сравнивать с рейтингом (3)
По данным Главизбиркома Литвы , из зарегистрированных...