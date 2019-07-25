"Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре сегодня завершились. В рамках нее было осуществлено 30 рейсов самолетов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару", - говорится в заявление министерства.
Соединенные Штаты предупредили Турцию, что введут экономические санкции, если она не откажется от закупки российских систем.
Вашингтон также заявил, что не позволит Турции участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35.
Турция отказалась уступить, настаивая, что выбор военной техники является вопросом национального суверенитета.
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