Министерство обороны Турции сообщило в четверг о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитных комплексов С-400.
Į Turkiją pristatyta S-400 sistema
© AFP / Scanpix

"Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре сегодня завершились. В рамках нее было осуществлено 30 рейсов самолетов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару", - говорится в заявление министерства.

Соединенные Штаты предупредили Турцию, что введут экономические санкции, если она не откажется от закупки российских систем.

Вашингтон также заявил, что не позволит Турции участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35.

Турция отказалась уступить, настаивая, что выбор военной техники является вопросом национального суверенитета.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400 (1)

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля, США выступали...

США отстранили Турцию от программы производства истребителей F-35 (2)

Власти США заявили в среду об отстранении Турции от...

Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией

В Турцию прибыли уже 9 самолетов с компонентами систем...

В Турцию доставили первые комплексы С-400. Почему из-за них возник скандал? (12)

Россия начала поставки систем противовоздушной...

В мире

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию за закон "Стоп Сорос" (1)

Иск против Венгрии в Европейский суд является...

ВИДЕО: экс-президент Украины пришел на допрос в Государственное бюро расследований

Сегодня экс-президент Украины Петр Порошенко...

Частная компания в КНР впервые запустила ракету в космос

Малогабаритная четырехступенчатая ракета-носитель...

Членистоногие атакуют: клещи-монстры в Германии, каракурты в Волгограде, саранча в Астраханской и Ростовской областях (ВИДЕО)

Из-за потепления климата в Германии столкнулись с...

Скончался 92-летний президент Туниса

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси, признанный самым...

TOP новостей

Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis

Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (316)

Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...

Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (7)

В середине лета в Литве началось время ягод и варки...

Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (11)

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...

В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (34)

В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...

Baltijos valstybių surengta akcija Baltijos kelias Baltic Way on August 23, 1989 Baltijos kelias

Тридцатилетие живой цепи пройдет под лозунгом: "Балтийский путь – это мы" (36)

Тридцатилетие Балтийского пути в этом году будет...