

По его словам, Североатлантический альянс инвестирует более €50 млн в первую часть проекта. Строительство авиабазы начнется уже в текущем году. Рама отметил, что на авиабазе будут заниматься материально-технической поддержкой воздушного транспорта НАТО, поддерживать работу патрулей, а также обучать пилотов.

Кучова расположен в округе Берат на юге Албании, страна вступила в НАТО в апреле 2009 года.