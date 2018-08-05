По его словам, Североатлантический альянс инвестирует более €50 млн в первую часть проекта. Строительство авиабазы начнется уже в текущем году. Рама отметил, что на авиабазе будут заниматься материально-технической поддержкой воздушного транспорта НАТО, поддерживать работу патрулей, а также обучать пилотов.
Кучова расположен в округе Берат на юге Албании, страна вступила в НАТО в апреле 2009 года.
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