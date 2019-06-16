Первая женщина-президент Словакии принесла присягу

Избранный президент Словакии Зузана Чапутова была приведена к присяге 15 июня в Братиславе. Она пообещала бороться с безнаказанностью и отстаивать справедливость в стране.
Rinkimai Slovakijoje
© AFP / Scanpix

45-летняя Чапутова стала первой в истории страны женщиной-президентом и пятым президентом Словакии после получения страной независимости в 1993 году.

Зузана Чапутова – юрист и экоактивистка. Она выступает против коррупции, а также в защиту ЛГБТ-сообщества, права на аборты и в защиту окружающей среды. Она прославилась на всю страну тем, что добилась закрытия свалки недалеко от Братиславы, а теперь обещает, что убийцы журналиста Яна Куциака буду найдены.

На президентских выборах За нее проголосовали 58,4% избирателей – это более 1 млн человек. У ее соперника, заместителя главы Европейской комиссии Мароша Шефчовича, 41,59% голосов. Явка на выборах составила 41,79%.

"Настоящее время"
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