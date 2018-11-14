Первая волна "каравана мигрантов" прибыла в мексиканский город Тихуана на границе с США

По данным портала, мигранты прибыли в девяти автобусах в сопровождении патрульных машин федеральной полиции Мексики. В Тихуане их встречали сотрудники Национального института миграции, которые помогли разместить мигрантов в одном из приютов города, где им предоставили продукты питания.

Представитель программы помощи мигрантам Сезар Паленсия сообщил, что в городе есть около десяти приютов, готовых принять прибывающих мигрантов и оказать им необходимую медицинскую помощь. В свою очередь, мэр города Хуан Мануэль Гастелум сообщил, что мигранты отказались от медицинской и социальной помощи и пошли пешком в прибрежный район, где у властей нет никакой возможности их разместить.

Он также пожаловался, что прибывшие доставляют неудобство жителям Тихуаны, пьют алкоголь и употребляют марихуану в общественных местах. По его мнению, приток мигрантов ухудшит и без того непростую криминальную обстановку: они могут влиться в существующие банды или вступить с ними в конфликт.

Гастелум также выразил опасения, что город не в состоянии принять у себя весь караван из более чем четырех тысяч уроженцев Центральной Америки, направляющийся к границе США. По его словам, у властей Тихуаны не хватит ресурсов ни на этот караван, ни на следующие за ним. Два года назад здесь в поисках убежища в США уже прошли более трех тысяч жителей Гаити. Многие из них остались жить в приграничном городе.

Первые беженцы из стран Центральной Америки попытались перебраться через пограничное ограждение между мексиканским городом Тихуаной и американским штатом Калифорния, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев. Согласно видеозаписям, опубликованным на сайте телеканала, некоторые мигранты забрались на ограждение и сидят на нем. Несколько человек перепрыгнули на территорию США, однако вернулись обратно, испугавшись американских патрульных.

Сейчас по территории Мексики в направлении США идут сразу несколько "караванов мигрантов", в основном из Гондураса. Общая численность колонны достигает пяти тысяч человек. Со стороны Соединенных Штатов на границе усилено патрулирование: по данным агентства АР, власти начали укреплять государственную границу, разделяющую мегаполисы Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихуана (мексиканский штат Нижняя Калифорния). Пограничная служба закрывает четыре полосы на шоссе в оживленных погранпунктах Сан-Исидро и Отай-Меса.

"Полосы закрыли, чтобы установить необходимые объекты для укрепления границы и подготовиться к прибытию каравана мигрантов. Они позволят предупредить возможные нарушения безопасности", - сообщили в пограничной службе.

30 октября президент США Дональд Трамп пригрозил издать указ, который отменит право на получение американского гражданства для детей мигрантов. 9 ноября Белый дом сообщил, что намерен ограничить предоставление убежища нелегальным мигрантам. Как только распоряжение Трампа вступит в силу в полном объеме, мигранты, въезжающие через южную границу США, будут иметь право на убежище только в том случае, если сообщат об этом в официальных пунктах въезда в страну.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео распространил официальное заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с караваном мигрантов. "Они могут стать жертвами торговцев людьми или тех, кто их будет эксплуатировать. Мы глубоко обеспокоены насилием, вызванным некоторыми членами группы, а также очевидной политической мотивацией некоторых организаторов каравана", - говорится в заявлении госсекретаря. Он также подчеркнул, что США не позволят нелегальным иммигрантам пересечь границу, а тем, кому все же удастся это сделать - остаться на американской территории.