Сторонники движения "желтых жилетов" в субботу, 5 января, снова вышли на протесты. В акции приняли участие куда меньше активистов, чем во время предыдущих протестов. В центре Парижа собрались лишь несколько сотен человек, в других городах: от нескольких десятков до 1,2 тысяч. Протест во французской столице перерос в столкновения с полицией, она применила слезоточивый газ, сообщает dpa.
Ранее активисты "желтых жилетов" попытались блокировать логистический центр Amazon в департаменте Сона и Луара на востоке страны, 18 человек были задержаны, пишет AFP. Пять человек были задержаны при попытке блокировать два нефтяных предприятия в Тулузе, их также связывают с движением "желтых жилетов", сообщала 4 января газета Le Figaro.
"Жилеты" наступают
Акции протеста, организованные "желтыми жилетами", начались в середине ноября из-за намерения властей Франции ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Одним из ключевых требований протестующих являлось повышение минимальной зарплаты. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.
Самая многочисленная акция "желтых жилетов" насчитывала около 282 тысяч участников по всей стране, она прошла 17 ноября.
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