В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", указали в Елисейском дворце.

Зеленский побеседовал с Макроном

В офисе президента Украины - администрации Зеленского - уточнили, что украинский лидер коснулся предстоящей встречи в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее, 11 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по телефону также обсуждала с Путиным обстановку на востоке Украины.

До этого главы государств и правительств встречались в "нормандском формате" в октябре 2016 года.