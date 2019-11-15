Саммит в "нормандском формате" (Украина, РФ, Германия и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
V.Putinas ir V.Zelenskis
© AFP / Scanpix

В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", указали в Елисейском дворце.

Статьи по теме:
Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане  (8)
Путин и Меркель обсудили будущую "нормандскую" встречу  (4)

Зеленский побеседовал с Макроном

В офисе президента Украины - администрации Зеленского - уточнили, что украинский лидер коснулся предстоящей встречи в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее, 11 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по телефону также обсуждала с Путиным обстановку на востоке Украины.

До этого главы государств и правительств встречались в "нормандском формате" в октябре 2016 года.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко: "Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас" (43)

Украина ожидает от встречи в нормандском формате...

В МИД Украины считают реальной встречу в "нормандском формате" в ноябре (11)

Разведение сил под Петровским - последняя предпосылка...

Украина и ЛНР заявили о начале разведения войск в Золотом (3)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко...

В мире

Первая личная встреча Путина и Зеленского состоится в Париже (8)

Саммит в "нормандском формате" ( Украина , РФ, Германия и...

Берлин вновь призвал Москву сотрудничать со следствием по делу MH17 (19)

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар...

Польша добилась от Netflix исторической справедливости. Они спорили о концлагерях (6)

Авторы сериала Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door)...

Швейцария хранит запас кофе на случай войны. И не может от него отказаться (1)

Швейцарцы перестали бы быть собой, если бы не были...

Борис Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику (1)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил...

TOP новостей

Литва и Россия совершили "обмен шпионами": двое литовцев и норвежец возвращены в Литву (102)

Литва и Россия обменялись лицами, осужденными за...

Сколько стоит аренда квартиры в столице Литвы: заметны значительные перемены (4)

На рынке недвижимости в Литве сейчас активен как...

Премьер Норвегии поблагодарила Литву за помощь в возвращении норвежца в ходе обмена (6)

Норвежский премьер Эрна Солберг в пятницу...

Sankt Peterburgo barai Sankt Peterburgo barai Sankt Peterburgo barai Sankt Peterburgo barai Sankt Peterburgo barai

Предлагающие себя литовцам российские студентки обижаются, если их называют проститутками Ориюс Гасановас продолжает тестировать российский безвиз (554)

"Заплати 1500 рублей (21 евро) – проведу с тобой ночь", -...

Шокирующая статистика – о женщинах у плиты и плачущих мужчинах в Литве (19)

Стереотипы о стоящих у плиты женщинах и неплачущих...