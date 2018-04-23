81-летняя Оливия Аревало - целительница племени шипибо-конибо - умерла в четверг от огнестрельных ранений в районе Укаяли, в перуанской Амазонии.

Местные жители обвинили в убийстве 41-летнего гражданина Канады Себастьяна Пола Вудрофа, который проживал в районе и пользовался услугами целительницы.

В полиции говорят, что пока не могут назвать подозреваемых в убийстве целительницы. Не арестован никто и по делу об убийстве канадца.

Видеозапись линчевания разошлась по соцсетям, после чего полицейские смогли найти тело Вудрофа, примерно в одном километре от дома представительницы коренного племени.

На видео видно как похожий на Вудрофа человек стонет в луже, на него набрасывают веревку и начинают тащить. Вокруг стоят люди и смотрят.

"Мы не успокоимся, пока не найдем тех, кто совершил эти два убийства", - цитирует Рейтер местного прокурора Рикардо Палму Хименеса.

Убийство 81-летней целительницы всколыхнуло общественность в Перу после череды нераскрытых убийств лидеров местных общин.

В адрес защитников прав коренного населения нередко раздаются угрозы из-за их попыток бороться с нелегальными вырубщиками лесов.

Полицейские пока не могут сказать, связано ли убийство Оливии Аревало с ее деятельностью лидера общины и защитника прав коренного населения.

В отдаленных деревушках в перуанских Андах и перуанской Амазонке самосуд и наказание в соответствии с местными традициями в отсутствии полиции - не редкость.