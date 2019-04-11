Ожидается, что суданские вооруженные силы объявят о создании военного совета для управления страной в переходный период, который продлится около года. Группа офицеров уже вошла в здание государственного ТВ. По телеканалам транслируются военные марши и национальная музыка, армия готовится выступить с "важным заявлением", сообщает Al-Arabiya.
Телеканал Al-Hadath сообщает о задержании руководителя президентской гвардии, а также экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна. Арестованы руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.
Информация о статусе президента аль-Башира поступает противоречивая. По данным местного негосударственного телеканала Al-Mashhad, он покинул страну. По другим данным, он помещен под домашний арест. Reuters со ссылкой на правительственные источники сообщает, что президент ушел в отставку.
Тем временем на улицах Хартума находятся тысячи человек. Основная масса сосредоточена у штаб-квартиры главного командования армии. Забастовка там продолжалась с субботы, 6 апреля, когда в ходе антиправительственных выступлений погибли 6 человек. На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума.
BEYOND PROUD OF MY COUNTRY. This is what happens when everyone comes together hand in hand 🇸🇩❤️ #Sudan_Revolts #Kiryalyson #ثورة_السودان pic.twitter.com/CtulkrQx8N— Monica Reyad 🇸🇩 (@monica_reyad) April 10, 2019
Drone shot of sit-in outside o army headquarters, Khartoum, #Sudan, April 10, 2019 pic.twitter.com/tOydBxtESz— Isma'il Kushkush (@ikushkush) April 10, 2019
Drone footage of #Sudan massive sit-in by Army headquarters today.
Day 5 of protests: pic.twitter.com/MHcATNT1pm
— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 10, 2019
С декабря в Судане не стихают массовые волнения, вызванные недовольством жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания.
23 февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год для принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса. Парламент позднее сократил срок действия режима ЧП до полугода.
Профсоюзы отвергают инициативу президента о запуске диалога с оппозицией, считая эти меры ограниченными и неполными. Они настаивают на отставке аль-Башира и требуют передачи власти переходному правительству. При этом СМИ сообщают о том, что в подавлении антиправительственных выступлений участвуют бойцы российской ЧВК Вагнера.
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