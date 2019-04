Ожидается, что суданские вооруженные силы объявят о создании военного совета для управления страной в переходный период, который продлится около года. Группа офицеров уже вошла в здание государственного ТВ. По телеканалам транслируются военные марши и национальная музыка, армия готовится выступить с "важным заявлением", сообщает Al-Arabiya.

Телеканал Al-Hadath сообщает о задержании руководителя президентской гвардии, а также экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна. Арестованы руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

Информация о статусе президента аль-Башира поступает противоречивая. По данным местного негосударственного телеканала Al-Mashhad, он покинул страну. По другим данным, он помещен под домашний арест. Reuters со ссылкой на правительственные источники сообщает, что президент ушел в отставку.

Тем временем на улицах Хартума находятся тысячи человек. Основная масса сосредоточена у штаб-квартиры главного командования армии. Забастовка там продолжалась с субботы, 6 апреля, когда в ходе антиправительственных выступлений погибли 6 человек. На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума.

BEYOND PROUD OF MY COUNTRY. This is what happens when everyone comes together hand in hand 🇸🇩❤️ #Sudan_Revolts #Kiryalyson #ثورة_السودان pic.twitter.com/CtulkrQx8N