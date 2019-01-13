Единственный российский космический телескоп на аппарате "Спектр-Р", запущенный в 2011 году, последние три дня находится вне зоны доступа. Спутник не принимает команды с Земли, но при этом продолжает отправлять информацию. Его видят, но связаться не могут.
Kosminis palydovas
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По словам директора Астрокосмического центра Физического института Академии наук (ФИАН) Николая Кардашева, несколько попыток специалистов восстановить связь ни к чему не привели. "Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся", — рассказал он.

Руководитель научной программы проекта Юрий Ковалев уточнил, что после завершения предыдущего сеанса исследований "Спектр-Р" три дня пребывал в так называемом домашнем режиме энергосбережения. 10 января в него должны были загрузить новые вводные, но попытка не удалась.

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Причиной потери управления мог стать выход из строя третьего резервного комплекта приемо-передающего устройства, сообщает РИА "Новости".

Радиотелескоп с приемной параболической антенной диаметром 10 метров был выведен на орбиту с Байконура в составе космического аппарата "Спектр-Р" в 2011 году и отработал значительно дольше расчетного пятилетнего периода. В 2016 году срок его эксплуатации был продлен до конца 2019 года.

Неполадки на борту "Спектра-Р" случались и раньше. Примерно год назад вышел из строя основной комплект приемо-передающего устройства, а теперь, возможно, начались неполадки у резервного, напоминает Русская служба Би-би-си.

Главная часть спутника "Спектр-Р" массой 3850 кг — радиотелескоп 10-метрового диаметра, обладающий самым высоким в истории астрономии угловым разрешением (до семи микросекунд). С его помощью тридцать обсерваторий по всей планете изучают объекты вселенной. Именно "Радиоастрон" помог ученым впервые в истории заглянуть так далеко.

Он является ключевым элементом системы "Радиоастрон" — комплекса космических и наземных устройств, образующих виртуальную радиотарелку гигантского размера — до 220 тысяч километров в диаметре. В 2014 году "Радиоастрон" был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В проекте наряду с Россией участвуют США, ЕС, Япония, Австралия и Украина. Его цель — изучение далеких галактик, квазаров, пульсаров, сверхмассивных черных дыр, гравитационных линз, областей звездообразования и экстремально-вспыхивающих объектов Вселенной, эффектов темной материи и темной энергии, а также проверка предсказаний теории относительности Эйнштейна.

Новый космический радиотелескоп, "Спектр-РГ", совместно разработанный Россией и Германией, должен быть запущен в этом году.

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