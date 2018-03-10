"На этом кладбище живет семья оленей, которая питается деревьями, кустарниками и цветами - особенно розами", - сообщает городской совет Солсбери.

Но в пятницу семейство оленей не рискнуло приблизиться к могилам и поживиться розами - слишком много на кладбище было странных посетителей.

Весь город в последние дни похож на одно большое место преступления. В минувшее воскресенье там обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью.

Оба до сих пор находятся в критическом состоянии в больнице, а полиция исследуют места, в которых были Скрипаль с дочерью, в том числе и кладбище, где похоронены жена и сын экс-полковника.

В пятницу к сотрудникам полиции присоединились военные.

Сначала к могилам вышли сотрудники полиции в ярко-зеленых костюмах химзащиты и стали устанавливать на ветру синие брезентовые тенты над двумя надгробиями: над могилой Людмилы Скрипаль и над местом захоронения праха Александра Скрипаля (по данным родственников, жена экс-полковника умерла от рака в 2012 году, его сын - от печеночной недостаточности в 2017-м).

Спецодежда настолько сильно сковывала и замедляла движения полицейских, что они, казалось, действовали в невесомости, в безвоздушном пространстве. Смысл их действий был неочевиден, но картинка впечатляла; один свидетель происходящего даже решил, что на кладбище, прямо у него на глазах, идет эксгумация останков из какой-то могилы.

Местное издание Salisbury Journal сообщило со ссылкой на очевидца об эксгумации. Некоторые этому сообщению поверили. Потом полиции пришлось спешно опровергать эту информацию и уверять журналистов, что "то, что происходит на кладбище, выглядит намного интереснее, чем есть на самом деле" и ничьи останки из могил не извлекают.

Ажиотаж вокруг палаток на кладбище не стихал до наступления темноты; меньше чем через час после начала следственных действий людей в зеленых костюмах взволнованных очевидцев сменили журналисты. Фотографы и операторы снимали накрытые тентами могилы через забор, через проемы в живой изгороди, пробирались на территорию кладбища через хлипкую калитку и пытались разглядеть в объективы камер происходящее. Лил дождь. Ничего не происходило.

Но поверить в то, что на кладбище действительно возможна эксгумация, было нетрудно, ведь пятница для маленького городка с населением в 40 тысяч человек началась с того, что власти Великобритании пообещали прислать для расследования в Солсбери почти 200 военных экспертов - в дополнение к тем полицейским, кто уже и так в нем участвует.

Список военных, которых министерство обороны решило срочно командировать в Солсбери, был внушительным: королевский танковый полк, королевские военно-воздушные силы, морская пехота, специалисты по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, инструкторы оборонного химического биологического радиологического и ядерного центра - все специалисты по химическому оружию и обеззараживанию. По всему выходило, что маленький тихий Солсбери должен выглядеть как английская провинция в условиях пост-Апокалипсиса. Но министерство обороны просило местных жителей сохранять спокойствие.

Реальность оказалась прозаичной. Полицейский в оцеплении у скамейки, где в воскресенье без сознания нашли бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, откровенно скучал и радовался, что может ответить на вопросы многочисленных репортеров фразой: "Да вы лучше меня знаете, что сейчас происходит". К середине дня в центре города удалось найти всего двух людей в военной форме: один неспешно попивал кофе в кофейне, другой - вышел в магазин за кошачьим кормом. Солсбери жил своей привычной жизнью. Горожане, если от чего и укрывались в своих домах, - то исключительно от дождя.

К четырем часа вечера найти военных в городе все-таки удалось. Колонна спецтехники с военным персоналом, полицейские на мотоциклах, микроавтобусы без опознавательных знаков и машина скорой помощи приехали к зданию больницы, где находятся Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также пострадавший полицейский Ник Бейли (он в сознании, врачи оценивают его состояние как стабильно-тяжелое).

Военные оградили подъезд к отделению скорой помощи и приступили к ликвидации потенциально зараженных вещественных доказательств - в их число попала даже полицейская машина (вероятно, та, на которой Бейли приезжал на обыск домой к Скрипалю).

В субботу глава британского МВД Эмбер Радд проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (уже второе за неделю), чтобы сообщить членам кабмина о том, как продвигается расследование инцидента в Солсбери.

Власти Великобритании пока не раскрывают подробностей о ходе расследования: они до сих пор не назвали вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль, а также возможных подозреваемых в атаке на экс-полковника ГРУ.

Известно, что использованное вещество принадлежит к числу нервно-паралитических токсинов. Полиция сообщала, что яд, которым был отравлен Скрипаль, достаточно редкий. Это значит, что у правоохранительных органов, возможно, будет больше шансов быстро установить его происхождение.