Общее бюджетное финансирование Минэкономики на организацию переписи составит в 2015-2023 годах 2 462 915 евро.
В этом году Минэкономики информировало, что на проведение переписи потребуется еще полмиллиона евро. Деньги нужны на то, чтобы перепись 2021 года можно было организовать, получив все данные только из административных регистров.
Предыдущая перепись населения прошла в 2011 году. Люди заполняли анкеты в интернете, а затем свою работу начали 1960 интервьюеров, которые посещаои людей по месту жительства.
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