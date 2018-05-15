Как сообщают палестинские медики, по меньшей мере 55 участников протестов погибли и 2700 человек обратились за помощью.

Ни один израильтянин не был ранен. Правозащитники нередко упрекают армию Израиля за применение боевого оружия по отношению к протестующим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой от радикальной группировки ХАМАС, контролирующей Газу и ставящей своей целью уничтожение Израиля.

США заблокировали предложенный Кувейтом проект резолюции Совбеза ООН с осуждением происходящего и требованием независимого расследования столкновений.

В Белом доме обвинили в столкновениях ХАМАС, заявив, что насилие спровоцировали боевики палестинской группировки.

Многие мировые лидеры обвинили израильских военных в применении огнестрельного оружия против демонстрантов.

Представитель вооруженных сил Израиля заявил, что огнестрельное оружие применялось не против демонстрантов, которые "разгонялись обычными методами, такими как слезоточивый газ", а против присутствовавших в толпе экстремистов.

В понедельник в Иерусалиме торжественно открылось посольство США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива решением президента Дональда Трампа.

Палестинцы возмущены этим решением, так как с их точки зрения это означает, что США признают суверенитет Израиля над всем городом, в то время как палестинцы хотят установить свою столицу в восточной части Иерусалима.

С утра в секторе Газа собрались десятки тысяч протестующих, которые массово двинулись к границе, где были встречены огнем израильских сил.

Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы.

Представитель руководства Палестинской автономии Юсуф аль-Махмуд обвинил израильские власти в "ужасной резне" и попросил помощи у международного сообщества.

Правозащитная организация "Международная амнистия" осудила произошедшее, назвав обстрел демонстрантов вопиющим нарушением прав человека и международного права.

По данным "Международной амнистии", более чем у 500 протестующих - огнестрельные ранения.

"На наших глазах происходит ужасное нарушение международного права и прав человека. Погибли люди, в том числе дети и подростки, и около двух тысяч человек получили ранения в секторе Газа. Многие сообщают о ранениях в голову и грудную клетку. Более 500 ранены боевыми патронами. Этот ужас должен немедленно прекратиться", - пишет Amnesty International в "Твиттере".

Израильская армия заявляет, что около 40 тысяч палестинцев устроили массовые беспорядки и пытались прорвать заградительные конструкции в 13 местах вдоль границы, а военнослужащие действовали в соответствии со стандартными правилами.

Как отреагировали мировые лидеры?

В Совете Безопасности ООН США заблокировали предложенный Кувейтом проект резолюции с осуждением действий израильских военных и призывом провести независимое расследование столкновений.

"Совет Безопасности выражает свое крайнее недовольство и опечаленность убийством мирных палестинских граждан, которые воспользовались правом на мирный протест", - цитирует агентство Франс пресс проект резолюции.

В понедельник мировые лидеры призвали стороны конфликта к сдержанности, а лидер палестинской автономии Махмуд Аббас осудил, как он выразился, "массовую бойню людей", и объявил трехдневный траур.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил применение оружия против демонстрантов.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приравнял убийство палестинцев к геноциду.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сказала, что Евросоюз ожидает, что все стороны будут вести себя сдержанно для того, чтобы избежать дальнейшей гибели людей.

Германия заявила, что у Израиля есть право на самооборону, но при этом реакция Израиля должна быть пропорциональной угрозе.

Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн осудил происходящее на границе с Газой, назвав это шокирующим убийством Израилем десятков людей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил позицию России по вопросу о переносе американского посольства в Иерусалим. "Что касается вопроса об открытии посольства США в Иерусалиме, мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению", - сказал министр.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал: "У каждой страны есть право защищать свои границы. ХАМАС ясно заявляет, что его целью остается уничтожение Израиля, и именно поэтому это движение направило тысячи людей для того, чтобы те прорвались через границу".

Что произошло на границе с сектором Газа?

Израильская армия заявляет, что тысячи агрессивно настроенных палестинцев пытались разрушить заградительные барьеры на границе и проникнуть в близлежащие израильские населенные пункты.

ВВС Израиля также заявляют, что нанесли удары по военной базе ХАМАС, а также четырем другим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа.

Ранее израильская армия сообщила, что танк и боевой самолет открыли огонь по военизированным позициям ХАМАС после того, как оттуда был открыт огонь по израильским позициям.

Ни один израильтянин не был ранен. Правозащитники нередко упрекают армию Израиля за применение боевого оружия по отношению к манифестантам.

В Иерусалиме произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые размахивали палестинскими флагами и протестовали против открытия американского посольства. Несколько человек были задержаны.

Палестинские акции протеста, получившие название "марш возвращения", продолжаются уже полтора месяца.

Почему начались протесты в секторе Газа?

Палестинцы в секторе Газа уже некоторое время проводят ежедневные акции протеста в преддверии 15-го мая, когда палестинцы отмечают так называемый "День катастрофы": после создания государства Израиль в 1948 году сотни тысяч палестинцев либо бежали, либо были изгнаны из своих домов.

С начала волны протестов были убиты десятки палестинцев, несколько тысяч пострадали.

Группировка ХАМАС, которая не признает права Израиля на существование, заявляет, что ко вторнику 15 мая протесты будут еще более интенсивными. По словам представителей движения, цель протестов - привлечь внимание к требованию палестинцев иметь право вернуться в родные места.

Понедельник стал самым кровопролитным днем израильско-палестинского конфликта с 2014 года.

Зять из Вашингтона

На торжественной церемонии открытия посольства США в Иерусалиме Белый дом представляли дочь и зять президента Дональда Трампа: Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост советника президента по ближневосточному урегулированию.

После выхода почетного караула на сцену посол США в Израиле Дэвид Фридман официально объявил посольство открытым. "Мы открываем посольство США в Иерусалиме. США первыми сделали это, вновь взяв на себя роль лидера".

Посол поблагодарил президента Трампа за мужество и моральную чистоту, проявленные при принятии решения о переносе дипломатического представительства.

Президент Дональд Трамп обратился к присутствующим на церемонии по видеосвязи, сказав, что перенос посольства в Иерусалим должен был произойти уже давно.

"Израиль - суверенное государство, и у него есть право самому определить свою столицу, но в течение многих лет мы не признавали очевидное", - сказал президент.

Он также добавил, что США по-прежнему выступают за достижение мирного договора между Израилем и палестинцами.

По словам зятя Трампа, перенос американского посольства не означает, что США отказались от своей приверженности достижению мира на Ближнем Востоке. "Провокации и насилие - это часть проблемы, но не часть ее решения", - сказал он о протестах на границе сектора Газа.

"Переводом посольства в Иерусалим мы еще раз показали всему миру, что Америке можно доверять", - заявил Кушнер.

Что произошло в Иерусалиме?

В понедельник в крыле здания американского консульства в Иерусалиме начало работу временное посольство США.

Постоянное место в западной части Иерусалима, где будет возведено американское посольство, пока не найдено. После его строительства все посольство США переедет туда.

Церемония открытия посольства была организована с тем, чтобы совпасть с 70-й годовщиной независимости Израиля по западному календарю.

На церемонии присутствовали Иванка Трамп и Джаред Кушнер, а также министр финансов США Стивен Мнучин и заместитель госсекретаря Джон Салливан.

В своей речи Джаред Кушнер сказал: "Когда президент Трамп что-то обещает, то он держит свое слово… Мы продемонстрировали всему миру, что США можно доверять. Мы стоим плечом к плечу с нашими друзьями и союзниками".

Кушнер также одобрил решение Трампа "выйти из опасного, непродуманного и однобокого соглашения с Ираном", на что присутствующие ответили рукоплесканием.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал: "Какой замечательный день. Запомните этот момент. Это исторический момент. Президент Трамп, признав исторический факт, вы делаете историю. Мы все очень вам благодарны".

Европейский союз уже выразил недовольство переносом посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Почему перенос посольства вызывает такие разногласия?

Статус Иерусалима - один из главных вопросов в конфликте между Израилем и палестинцами.

Суверенитет Израиля над Иерусалимом не признается значительной частью международного сообщества. Согласно договоренности, заключенной в 1993 году в Осло между Израилем и палестинцами, окончательный статус Иерусалима будет решен на финальной стадии мирных переговоров.

Израиль захватил восточную часть Иерусалима, оккупированную до этого Иорданией, во время Шестидневной войны 1967 года. Затем Израиль аннексировал эту часть города, хотя значительная часть международного сообщества этого факта не признает.

После 1967 года Израиль построил целый ряд еврейских поселений в восточной части Иерусалима, где теперь живут около 200 тысяч человек.

В прошлом у ряда стран были свои посольства в Иерусалиме, но почти все были переведены в Тель-Авив после того, как в 1989 году Израиль принял закон, провозглашающий Иерусалим его столицей.

Решение президента Трампа перенести посольство в Иерусалим идет вразрез с давней практикой США, занимавшей нейтральную позицию по вопросу о статусе Иерусалима.