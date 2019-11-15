ВВС Израиля возобновили удары по сектору Газа. Об этом сообщается в Twitter армии Израиля в четверг, 14 октября. Цель ударов — объекты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад". По словам израильских военных, удары являются ответом на произведенные ранее ракетные пуски по Израилю.
Крупнейшее обострение конфликта на границах сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира "Исламского джихада". Стороны нанесли сотни взаимных ударов, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения.
Утром в четверг стороны согласовали режим прекращения огня, однако он продержался менее суток. В ЕС заявили о недопустимости ракетных ударов по мирному населению и призвали стороны к оперативной и полной деэскалации.
Спикер Палаты представителей обвинила Трампа во взяточничестве
Допрос свидетелей в Палате представителей показал, что...
Перемирие нарушено: ВВС Израиля наносят ответные авиаудары по сектору Газа
Согласованное ранее перемирие между "Исламским...
Подросток застрелил двух учеников в Калифорнии
Два человека погибли в результате стрельбы в школе в...
Бундестаг одобрил законопроект об обязательных прививках от кори (4)
В случае принятия закона бундесратом вакцинация от...
Опубликованы новые доказательства причастности к боям в Донбассе ФСБ и Минобороны РФ (59)
В четверг Международная следственная группа (JIT)...
TOP новостей
Президент Литвы помиловал двух российских шпионов, открывая путь для обмена с Москвой (18)
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух...
Предлагающие себя литовцам российские студентки обижаются, если их называют проститутками Ориюс Гасановас продолжает тестировать российский безвиз (218)
"Заплати 1500 рублей (21 евро) – проведу с тобой ночь", -...
Сколько стоит аренда квартиры в столице Литвы: заметны значительные перемены (1)
На рынке недвижимости в Литве сейчас активен как...
Помилованные в Литве российские шпионы: кто они? (3)
В соответствии с соглашением между Москвой и Вильнюсом...
Адвокат просит отпустить Венцкене на похороны двоюродного брата прокуратура против (1)
Адвокат Неринги Венцкене Соната Жукаускене...