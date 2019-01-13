Переименование Македонии поставило под вопрос судьбу правящей коалиции в Греции

Представители партии "Независимые греки" (АНЭЛ) выходят из состава греческого правительства, передает ТАСС. Об выходе объявил в воскресенье лидер партии, министр национальной обороны Греции Панос Камменос. После встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом он сообщил, что поблагодарил премьера Ципраса за четырехлетнее сотрудничество и заявил, что не может поступиться принципами.
Graikijos vėliava
© Reuters / Scanpix

На встрече обсуждалась судьба кабинета после одобрения парламентом Македонии изменений в конституции, предусматривающих переименование соседней с Грецией страны в Северную Македонию.

"Независимые греки" выступают категорически против передачи соседней стране права официально использовать в своем названии слово "Македония". После встречи с премьером Камменос заявил журналистам, что поблагодарил Ципраса за четыре года сотрудничества, в ходе которых правительство в составе партий СИРИЗА и АНЭЛ вывели страну из меморандумов с международными кредиторами.

Статьи по теме:
Меркель заявила об ответственности Германии за преступления нацистов  (38)
Парламент Македонии одобрил изменение названия государства

"Эта первая цель была достигнута, однако тема Македонии не позволяет мне не пожертвовать своим креслом", - подчеркнул министр и пояснил, что его партия выводит своих министров из состава кабинета.

"Я поблагодарил премьер-министра за сотрудничество и объяснил ему, что по этой общенациональной теме наше сотрудничество не может продолжаться. АНЭЛ выходит из правительства", - подчеркнул Камменос, слова которого приводит Афинское Македонское агентство новостей.

При этом политик уточнил, что подробности сообщит на пресс-конференции, которую проведет вскоре в одной из центральных афинских гостиниц.

Камменос ранее заявлял, что он категорически против Преспанского соглашения со Скопье, но не отказывает в поддержке правительству.

Местные СМИ сообщают, что Ципрас поставит вопрос о доверии правительству в парламенте до того, как соглашение со Скопье поступит на ратификацию в греческий парламент.

Предполагается, что дискуссия по вопросу о вотуме доверия кабинету начнется в парламенте во вторник и завершится голосованием в четверг. Судьба кабинета продолжает оставаться неясной.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Археологи обнаружили древнегреческий город Тенея

Археологи в Греции считают, что им удалось раскопать...

В мире

Помпео уверен, что США удастся договориться с Турцией о безопасности курдов

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в субботу о своей...

Трамп заявил, что он проводит "самую жесткую политику" в отношении России (1)

Президент США Дональд Трамп утром в субботу...

Переименование Македонии поставило под вопрос судьбу правящей коалиции в Греции

Представители партии "Независимые греки" (АНЭЛ) выходят...

Из Азербайджана депортировали девять россиян: обвиняют в незаконной пропаганде христианства

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило 12...

В Лондоне прошли протесты по примеру "желтых жилетов"

В Лондоне прошла демонстрация по примеру французского...

TOP новостей

Валдас Адамкус: мы должны смелее, твёрже выступать против всех бедствий (32)

Во время празднования Дня защитников Свободы Литвы...

На площади Независимости поднят государственный флаг: руководство страны поблагодарило защитников свободы (21)

Во время празднования Дня защитников свободы Литвы на...

Семерым литовским партизанам вручили премию Свободы (58)

В воскресенье, во время празднования Дня защитников...

Президент Литвы: мы должны быть едины, чтобы сохранить отвоеванную независимость (199)

13-ое января означает тяжело отвоеванную независимость...

Литва отмечает 28 годовщину январских событий: "Свет костра" объединил собравшихся у парламента (47)

Вечером 12 января у здания литовского Сейма прошли...