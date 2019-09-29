В результате перехода с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели в Германии к 2030 году будет потеряно около 125 тысяч рабочих мест. Как следует из аналитического материала института Center Automotive Research (CAR), который в воскресенье, 29 сентября, цитирует Welt am Sonntag, большинство рабочих мест, которые более не будут нужны, связано с производством. В отчете указывается, что ряд федеральных земель, где находятся крупные автомобильные заводы, уже готовятся к предстоящим изменениям.
Предпосылки для подобного сокращения заключаются в том, что хотя для электромобилей требуются дорогие аккумуляторы, многие другие составные части "обычных" автомобилей, такие как механические коробки передач и другие компоненты двигателей внутреннего сгорания, больше не будут нужны. Поэтому электромобили в эксплуатации считаются более экономичными.
Эксперты института CAR предполагают, что примерно через десять лет в Германии электромобили будут составлять около двух третей от всех произведенных в Германии машин. Для их производства тогда, вероятно, будет требоваться 709 тысяч человек вместо 834 тысяч, как в настоящее время. С учетом этого в министерстве финансов ФРГ уже работают над планами по поддержке промышленной реструктуризации. Однако главы трех земель, где находится большинство автомобильных заводов Германии, - Нижней Саксонии, Баварии и Баден-Вюртемберга - считают действия федерального правительства слишком нерешительными.
В рамках программы по защите климата правительство в Берлине хочет масштабно поощрять расширение электромобильности. Среди прочего, должны быть установлены более высокие премии за покупку электромобилей, особенно для небольших и более дешевых моделей.
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