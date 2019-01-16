США ожидают, что Россия уничтожит ракетный комплекс наземного базирования с крылатой ракетой 9M729, который, по мнению Вашингтона и НАТО, подпадает под действие договора. США проинформируют о результатах дискуссии своих партнеров и союзников по НАТО, продолжила Томпсон.

"Вся тяжесть последствий… ляжет на Вашингтон"

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков, также принимавший участие в переговорах, заявил о необходимости "продолжать настойчиво разъяснять американской стороне, с одной стороны, контрпродуктивность попыток оказывать на Россию нажим, с другой стороны, - пагубность и тяжесть последствий того, что, видимо, надвигается, а именно - нотификации об официальном выходе США из договора".

Рябков отверг обвинения в нарушении договора, отметив, что в случае выхода из него США "вся тяжесть последствий слома одного из важнейших элементов международной архитектуры в сфере контроля над вооружениями ляжет на Вашингтон".

ДРСМД был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности. 4 декабря 2018 года США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. По мнению НАТО, РФ нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер".