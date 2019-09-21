"Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорога иногда является цена за такие решения", - сказал Пристайко, имея в виду выдачу России фигуранта дела о сбитом малайзийском Boeing MH-17 Владимира Цемаха.
О предварительном обмене президент Украины Владимир Зеленский договаривался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", - сказал Пристайко.
На прошлой неделе Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит списки для нового этапа обмена пленными с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но предупредил, что подготовка потребует много работы и времени.
По данным уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, в России и Крыму продолжают 113 украинских граждан из списка удерживаемых лиц, которым Москва и Киев обменялись в июле. В списке уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой тогда значилось 150 человек.
В начале этой недели глава МИД Украины заявил в эфире телеканала ICTV , что освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" трудновыполнимо из-за попыток включить в списки криминальных авторитетов и отсутствия полной информации о пропавших без вести.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос, почему не состоялся ранее согласованный процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными народными республиками ДНР и ЛНР по формуле "69 на 208". По словам Пристайко, около 400-500 украинцев считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли, нужен доступ к тюрьмам, где они могут находиться, но за пять лет участники конфликта в Донбассе ни разу не допустили на территорию организацию Красный Крест.
7 сентября Москва и Киев обменялись заключенными по формуле "35 на 35". На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, арестованных после инцидента в Керченском проливе. В аэропорту их встречали лично президент Владимир Зеленский, родственники и журналисты. Офис Зеленского сразу опубликовал списки вернувшихся. Москва получила главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Полный список на обмен Кремль так и не предоставил. В Москве торжественную встречу устроили только Вышинскому, Путин праздновал День города. РФ запретила всем освобожденным украинцам въезд на свою территорию. По словам адвоката Дмитрия Динзе, этот запрет можно назвать пожизненным.
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