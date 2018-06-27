Переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза приостановлены. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, обнародованном во вторник, 26 июня, в Люксембурге.

Кроме того, прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя.

Министерское заявление было сделано через два дня после победы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заручившегося поддержкой 52,5 процента голосов избирателей, на выборах главы государства.

За его ближайшего соперника от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже проголосовали 31,5 процента избирателей.

Критику Запада снискали, прежде всего, отход от верховенства закона в стране, ситуация с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

Диалог зашел в тупик

Несмотря на жесткие обвинения в адрес Анкары, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не нашли поддержки. В этой связи в итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут лишь после существенных изменений в политике турецкого руководства. Переговоры фактически зашли в тупик, отмечается в документе.

Одна из причин, по которой за Анкарой пока сохраняется статус кандидата на вступление, — это заключенная с ней Евросоюзом сделка по беженцам. Согласно достигнутым договоренностям, ЕС уже выплатил Турции три из обещанных шести миллиардов евро. Средства среди прочего должны использоваться на строительство школ и больниц в Турции. Однако из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты. В целом страна приняла у себя почти 3,6 млн беженцев.