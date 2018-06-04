Южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на информацию спецслужб сообщило, что от своих обязанностей были отстранены глава Генштаба Корейской народной армии Ри Мён Су и начальник Главного политического управления армии Ким Чен Гак.
Генштаб возглавил Ри Ён Гиль, Главное политическое управление - Ким Су Гиль. Кроме того, согласно этим данным, был смещен со своего поста министр обороны Пак Ён Сик, вместо него назначен его бывший заместитель Но Гван Чхоль. Неназванный представитель администрации США в интервью Reuters в воскресенье, 3 июня, подтвердил информацию Yonhap News.
Перестановки на фоне прогресса в межкорейских отношениях
Как отмечается в сообщении южнокорейского агентства, перестановки были произведены на фоне изменений в межкорейских отношениях. Предшествующим военным руководителям не хватало гибкости в суждениях, заявил в интервью Yonhap News источник в разведке. Кроме того, бывшие руководители военных ведомств могли выступать против сделки по денуклеаризации, которая может быть заключена на предстоящем саммите Трампа и Ким Чен Ына, пишет далее агентство.
Президент Трамп 1 июня подтвердил, что саммит в Сингапуре, в рамках которого глава Белого дома встретится с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, состоится, как и планировалось, 12 июня. "Эта встреча положит начало процессу денуклеаризации Северной Кореи", - заявил он по окончании встречи с представителем Пхеньяна генералом Ким Ён Чхолем. Несколькими днями ранее Трамп неожиданно заявил об отмене саммита в Сингапуре, объяснив это решение враждебными действиями КНДР.
27 апреля, во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся с начала 1950-х годов. В конце мая состоялась новая встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента республики Корея Мун Чжэ Ина.
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