В Вашингтоне тожественно открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza) и установили соответствующую табличку, сообщает The Hill.
Церемония была приурочена к третьей годовщине со дня убийства политика. Площадь находится напротив главного входа в посольство России в Вашингтоне. Среди участников торжественного мероприятия были члены конгресса США, представители Госдепартамента, другие официальные лица, а также дочь Немцова Жанна.
В начале февраля площадь перед посольством России в США официально назвали в честь Немцова. Решение принял городской совет: участок Висконсин авеню перед посольством России переименовали в честь политика.
В ответ на намерение вашингтонских властей председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил назвать безымянный внутридворовый проезд возле посольства США в Москве Североамериканским тупиком. В Кремле не стали комментировать решение Вашингтона. «Это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
22 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города разрешили установить мемориальную доску в честь Бориса Немцова на доме, где он жил. Она будет установлена по адресу: Малая Ордынка, 3, «при условии согласования с жителями этого дома».
В Египте столкнулись два поезда: минимум 19 погибших
В Египте при столкновении двух поездов погибли минимум...
Лимузин с президентом Польши врезался в отбойник в Кракове (8)
Лимузин с президентом Польши Анджеем Дудой попал в...
Модель Настя Рыбка из тюрьмы в Таиланде просит политического убежища в США (10)
Героиня расследования российского оппозиционера...
Глава Пентагона обвинил Россию в намерении перекроить границы (24)
Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в...
Европу накрыли аномальные морозы: в Норвегии — до минус 40 градусов (5)
На большей части Европы в последние дни февраля...
TOP новостей
Ранняя беременность: показатели по Литве отличаются в 6 раз (10)
Пропасть между крупными городами Литвы и регионами...
Реформа в сфере теплохозяйства: изменятся счета за отопление (105)
В Литве планируется реформа теплохозяйства, oа...
В некоторых магазинах в феврале подорожали продукты (18)
В феврале 2018 г. цены на самые дешевые продукты в Литве в...
Глава ПКНБО: Nukem не должна участвовать в закрытии Игналинской АЭС (30)
Компания Nukem , которой руководит российский гигант "...
Бывших руководителей банка Snoras в Литве будут судить заочно (19)
Бывших акционеров и руководителей обанкротившегося...