В Вашингтоне тожественно открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza) и установили соответствующую табличку, сообщает The Hill.
Церемония была приурочена к третьей годовщине со дня убийства политика. Площадь находится напротив главного входа в посольство России в Вашингтоне. Среди участников торжественного мероприятия были члены конгресса США, представители Госдепартамента, другие официальные лица, а также дочь Немцова Жанна.
В начале февраля площадь перед посольством России в США официально назвали в честь Немцова. Решение принял городской совет: участок Висконсин авеню перед посольством России переименовали в честь политика.
В ответ на намерение вашингтонских властей председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил назвать безымянный внутридворовый проезд возле посольства США в Москве Североамериканским тупиком. В Кремле не стали комментировать решение Вашингтона. «Это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
22 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города разрешили установить мемориальную доску в честь Бориса Немцова на доме, где он жил. Она будет установлена по адресу: Малая Ордынка, 3, «при условии согласования с жителями этого дома».
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