Министерство обороны США в 2020 финансовом году (завершился в Соединенных Штатах в конце сентября. — Ред.) планирует выделить 250 млн долларов (221 млн евро) в рамках инициативы по поддержке Украины в области безопасности (USAI). Об этом в четверг, 11 июня, уведомили в пресс-службе Пентагона.

Средства пойдут на дополнительное обучение военнослужащих, закупку оборудования и консультации, "направленные на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии", подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

Часть средств увязана с проведением реформ

При этом в Пентагоне уточнили, что выделение 125 млн долларов (110 млн евро) напрямую увязано с проведением Киевом реформ в оборонной сфере. Средства, в частности, направлены на повышение оборонительного потенциала Украины с задействованием летального оружия, обороноспособности в морской сфере, а также усиления системы воздушного наблюдения для мониторинга суверенного воздушного пространства.

"Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", — подчеркнули в Пентагоне.

Попытка импичмента Трампа в связи с заморозкой военной помощи Украине

Ранее телеканал CNN передал, что Вашингтон поставит в Украину несколько противоартиллерийских радаров и шесть вооруженных патрульных катеров Mark VI.

В США так называемая инициатива по поддержке Украины в области безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative) оказалась в центре общественного внимания, после того как администрация президента США Дональда Трампав июле 2019 года приостановила выплату военной помощи Украине, уже одобренной Конгрессом.

Из-за подозрения в том, что таким образом Трамп пытался шантажировать президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него начать антикоррупционное расследование в отношении вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, Палата представителей Конгресса запустила против главы Белого дома процедуру импичмента.

Однако 6 февраля 2020 года контролируемый республиканцами Сенат признал все обвинения против президента США несостоятельными, что позволило Трампу избежать отстранения от должности.