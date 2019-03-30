В понедельник, 11 марта, 1500 американских военнослужащих были оперативно переброшены с военной базы Форт-Блисс со штаб-квартирой в Эль-Пасо (штат Техас) в Польшу. Там они продолжат участвовать в учениях до середины апреля.
"Мы будем наблюдать эту (стратегию. - Ред.) на регулярной основе", - пояснил заместитель командующего Национальной гвардией армии США в Европе генерал-майор Джон Гронски. "Для любого из наших противников в любом месте (наши действия. - Ред.) будут непредсказуемыми. Это пойдет на пользу нашей национальной безопасности. Мы делаем ставку на сдерживание и боеготовность", - подчеркнул он.
Число военнослужащих США в Европе растет
В Европе численность американских военнослужащих наращивалась со времени военного вмешательства России на востоке Украины, пишет издание. Пентагон не располагает достаточными ресурсами для противоракетной обороны в Европе, в связи с этим армия должна продемонстрировать способность оперативно перебрасывать через Атлантику не только войска, но и минимум одну дивизию с экипировкой.
Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти назвал Россию главной угрозой стабильности на европейском континенте. Он выразил недовольство силами сдерживания, находящимися в распоряжении США в Европе на данный момент, и призвал Вашингтон увеличить свой военный контингент в этом регионе.
Президентом Словакии может стать либеральная правозащитница
Еще недавно адвокат Зузана Чапутова была неизвестна...
Венгрия рассчитывает на поставки газа из Азербайджана с 2021 года
Будапешт, получающий половину газа через Украину,...
"День тишины" в Украине: полиция получила уже более 150 жалоб
В "день тишины", 30 марта, в полицию Украины уже...
Генсек ООН призвал лучше готовить и оснащать миротворцев (2)
Миротворцы ООН сталкиваются с новыми типами угроз на...
Иерархов Ватикана обязали передавать церковному следствию все заявления о домогательствах
Папа римский Франциск издал несколько...
TOP новостей
В Вильнюсе отметили 15-летие вступления Литвы в НАТО (249)
В субботу в столице Литвы прошли торжественные...
TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (140)
Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...
"Думай", "меняй", "я готов" – финальные слоганы президентской кампании в Украине (44)
На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде...
Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (25)
Руководитель политической партии "Союз Отечества -...