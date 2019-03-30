В понедельник, 11 марта, 1500 американских военнослужащих были оперативно переброшены с военной базы Форт-Блисс со штаб-квартирой в Эль-Пасо (штат Техас) в Польшу. Там они продолжат участвовать в учениях до середины апреля.

"Мы будем наблюдать эту (стратегию. - Ред.) на регулярной основе", - пояснил заместитель командующего Национальной гвардией армии США в Европе генерал-майор Джон Гронски. "Для любого из наших противников в любом месте (наши действия. - Ред.) будут непредсказуемыми. Это пойдет на пользу нашей национальной безопасности. Мы делаем ставку на сдерживание и боеготовность", - подчеркнул он.

Число военнослужащих США в Европе растет

В Европе численность американских военнослужащих наращивалась со времени военного вмешательства России на востоке Украины, пишет издание. Пентагон не располагает достаточными ресурсами для противоракетной обороны в Европе, в связи с этим армия должна продемонстрировать способность оперативно перебрасывать через Атлантику не только войска, но и минимум одну дивизию с экипировкой.

Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти назвал Россию главной угрозой стабильности на европейском континенте. Он выразил недовольство силами сдерживания, находящимися в распоряжении США в Европе на данный момент, и призвал Вашингтон увеличить свой военный контингент в этом регионе.